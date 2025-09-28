دراسة: يمكن علاج الألم دون وقف الالتهابات

قال باحثون في دراسة إن بدائل مسكنات الألم الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية قد تتمكن في يوم من الأيام من السيطرة على الألم دون كبح الالتهاب الذي قد يكون مفيداً.

وقد تؤدي الدراسة إلى تغييرات في طريقة تركيب مسكنات الألم.

وتعد مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والتي تشمل الأسبرين والإيبوبروفين، من بين أكثر مسكنات الألم شيوعاً في العالم. وهي تمنع الإنزيمات التي تنتج البروستاجلاندينات، التي تعمل مع الجهاز المناعي لتعزيز الالتهاب عن طريق توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم وجذب خلايا الدم البيضاء إلى مكان الإصابة.

ويعتقد العلماء بشكل عام أن منع الالتهاب أو الحد منه هو ما يعالج الألم. لكن الالتهاب، وهو استجابة الجهاز المناعي للإصابة أو العدوى، يكون مفيداً في بعض الأحيان ويمكن أن يؤدي تثبيطه إلى تأخير الشفاء والتعافي من الألم.