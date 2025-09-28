الذكاء الاصطناعي يقرأ «رسالة في زجاجة» رميت في النهر

عادت رسالة في زجاجة إلى الواجهة بعد أكثر من عقد من إلقاء ليندا، من مدينة ريدينج الإنجليزية، بها في مياه نهر التيمز، أو بحر الشمال عام 2007، حيث عثر عليها عام 2018 على شاطئ جزيرة سيلت السياحية الألمانية، في واقعة غامضة أثارت الفضول.

وبفضل برنامج «شات جي بي تي» وأدوات ذكاء اصطناعي أخرى، أمكن الكشف عن أجزاء من محتوى الرسالة، غير أن صاحبة الرسالة لم يُعثر لها على أثر منذ ذلك الحين.

وكان مالتي باير وعائلته من منطقة الغابة السوداء الألمانية عثروا على الرسالة بالصدفة خلال نزهة على الشاطئ.

وقال باير: «استطعت قراءة كلمة إنجلترا واسم مدينة»، مضيفاً أنه تم الاحتفاظ بالرسالة كتذكار للعطلة، لكن زوجته لفتت نظره إليها أخيراً، موضحاً أن عمله في مجال الذكاء الاصطناعي حفّزه على إعادة محاولة معرفة مضمون الرسالة.

وبالفعل، ساعد الذكاء الاصطناعي باير في فك عبارة واضحة: «من يجد هذه الرسالة، برجاء مراسلتي»، إضافة إلى عنوان محدد: 5 شارع روزلين كريسنت، ريدينج، إنجلترا. غير أن الشركة التي تشغل موقع هذا العنوان حالياً لا تعرف شيئاً عن ليندا، التي يُرجّح أنها كانت في بداية مراهقتها وقت كتابة الرسالة.