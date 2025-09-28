السجن لرجل احتال على النجم داني بون بملايين اليوروهات

قضت محكمة في مدينة نيس الفرنسية أمس بسجن رجل انتحل صفة لورد آيرلندي شغوف بالإبحار مدة خمس سنوات بعدما نجح في الاحتيال على الممثل والمخرج الفرنسي داني بون بملايين اليوروهات.

وأقرّ الرجل خلال مثوله في قفص الاتهام بالتهمة الموجهة إليه، لكنه قال إنه لم يكن ينوي في البداية الهرب بالأموال التي حصل عليها.

وفي أوائل عام 2021، عهد النجم الفرنسي إلى المحتال بإدارة سفينة شراعية بطول 20 متراً كانت لا تزال قيد الصنع.

ثم قدّم الرجل نفسه على أنه لورد آيرلندي يمتهن المحاماة وله صفحة باسمه على موقع ويكيبيديا تعرف عنه بأنه مالك أراضٍ، ومزارع جامايكي، وهاوٍ للإبحار وربان ومالك قاربين.

وفي مارس 2021، أنشأ شركة للممثل داني بون في أنتيغوا، فيما وصفه أمام المحكمة بأنه «حل قانوني وفعال وسري» لإدارة المركب الشراعي.