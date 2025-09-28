بريطانيا تحتفل برحلة قطار غيّرت العالم قبل 200 عام

احتفلت بريطانيا أمس بالذكرى المئوية الثانية لرحلة القطار التاريخية البريطانية التي وضعت الأساس لمعظم العصر الحديث.

يذكر أنه في 27 سبتمبر 1825، قام أول محرك سكة حديد يعمل بالبخار على خط سكة حديد عام برحلة طولها 26 ميلاً (42 كيلومتراً) على خط سكة حديد بين شيلدون وستوكتون في شمال شرق إنجلترا.

وحقق الحدث تغييرات سريعة في الطريقة التي تعيش بها بريطانيا، وبالتالي العالم في التجارة والسفر والتواصل.

وعلى الرغم من أن خط ستوكتون لم يكن أول خط سكة حديد، إلا أنه كان أول خط يتضمن ميزات السكك الحديدية القياسية التي تعمل بالبخار والتي أصبحت الأساس للسكك الحديدية في جميع أنحاء العالم.

واصطف آلاف الأشخاص على طول الطريق أمس، حيث تعيد نسخة طبق الأصل، تم ترميمها حديثاً من قطار «لوكوموشن رقم1» تمثيل الرحلة الأصلية احتفالاً بالذكرى المئوية الثانية على أجزاء من خط سكة حديد ستوكتون.