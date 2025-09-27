الفرح تحول إلى مأتم في أسوان .. عريس يسقط ميتاً وهو يرقص في حفل زفافه ( فيديو )

في حادثة مأساوية هزّت أرجاء محافظة أسوان جنوب مصر، تحول حفل زفاف إلى مأتم بعدما توفي عريس فجأة أثناء زفافه وهو يراقص عروسه أمام أنظار المدعوين، لتعمّ الفاجعة والحزن أجواء ليلة العمر.

فقد شهدت منطقة الرمد بمركز كوم أمبو، مساء الخميس، فاجعة أليمة، حين سقط العريس الشاب أشرف أبو حاكم مغشيًا عليه وهو ممسك بيد عروسه خلال الزفاف، وسط أجواء احتفالية صاخبة.

وحسب موقع "سرايا" حاول الأهل والأصدقاء على الفور إسعافه، ليتبين أنه أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أنهت حياته في لحظات معدودة، تاركًا وراءه صدمة قاسية لعروسه وأسرته وكل من حضروا الحفل.

وبينما علت أصوات الزغاريد والفرح في بداية الحفل، انقلب المشهد فجأة إلى صرخات وعويل، لتتحول ليلة طال انتظارها إلى مأساة إنسانية أبكت القلوب.