السجن 100 عام لمراهق قتل عائلته بسبب لعبة إلكترونية

حكمت محكمة باكستانية على مراهق بالسجن 100 عام لقتله والدته وشقيقه وشقيقتيه خلال ما وصفه المحققون بأنه نوبة غضب عارمة مرتبطة بهوسه بلعبة «PUBG» الإلكترونية.

أصدرت محكمة لاهور الحكم يوم الأربعاء، لتختتم بذلك واحدة من أكثر قضايا القتل العائلي إثارة للصدمة في المدينة، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وأكد مسؤول قضائي أن قاضي الجلسات الإضافية رياض أحمد «حكم بالسجن 100 عام على زين علي، البالغ من العمر 17 عاماً، بأربع تهم».

حكم القاضي على علي بأربعة أحكام بالسجن المؤبد - 25 عاماً لكل جريمة قتل - بدلاً من عقوبة الإعدام نظراً لصغر سنه وقت ارتكاب الجريمة.

وقال القاضي: «قتل المدان عائلته بأكملها بوحشية تحت تأثير لعبة إلكترونية». وأضاف: «بسبب سنه، يُحكم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات بدلاً من الإعدام».

كان علي يبلغ من العمر 14 عاماً آنذاك، ويعيش مع عائلته في حي كاهنا المزدحم في لاهور. وُصف بأنه «لاعب (ببجي) متعصب»، ويُقال إنه كان يقضي معظم وقته محبوساً في غرفته منغمساً في اللعبة، مما عرضه لتوبيخات متكررة من والدته، ناهد مبارك، وفقاً لتقارير إخبارية محلية.

«ببجي» هي لعبة فيديو متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، تتميز بنمط «باتل رويال»، حيث يتنافس 100 لاعب على البقاء.

قالت الشرطة إن عدوانية علي عادةً ما تزداد عندما يفشل في تحقيق أهدافه في اللعبة.

وأفادت الشرطة للمحكمة: «في يوم وقوع عمليات القتل، فقد علي عقله بعد أن أخطأ هدفاً... كما تعرض للتوبيخ من والدته».

انتزع علي مسدس والدته المرخص، ودخل الغرفة التي كانت تنام فيها مع أشقائه وأطلق النار.

قُتلت والدته، البالغة من العمر 45 عاماً، وشقيقه الأكبر تيمور، البالغ من العمر 20 عاماً، وشقيقتاه ماهنور، البالغة من العمر 15 عاماً، وجنت، البالغة من العمر 10 أعوام، على الفور.

صرح محمد علي خان، وهو طبيب نفسي في إسلام آباد، بأن الصبي ربما كان يعاني من مشاكل نفسية كامنة.

وقال: «على الرغم من استحالة تحديد ما كان يفكر فيه الجاني إلا بعد إجراء تقييم فردي، فإن هناك عدداً من التشخيصات النفسية التي تتبادر إلى الذهن، بما في ذلك الانهيار الذهاني، ومشاكل في التحكم في الغضب، والاكتئاب، والاضطراب ثنائي القطب، بالإضافة إلى اضطراب التحكم في الانفعالات».

في حكمه، أشار القاضي إلى أن جريمة علي «متأثرة بالإدمان، فقد أصبحت اللعبة أقوى من الروابط العائلية».