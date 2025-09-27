مشغولات ذهبية إماراتية في موسوعة «غينيس» بـ «الشرق الأوسط للمجوهرات»

تتواصل في مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ56 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» ويقدم على مساحة تزيد عن 30 ألف متر مربع أكثر من 500 عارض محلي ودولي أحدث التصاميم الفريدة والنادرة التي تجذب آلاف الزوار من عشاق الذهب والمهتمين بأحدث الإبداعات في عالم المجوهرات.

ومن بين الأجنحة التي استقطبت اهتمام الزوار برز جناح «العربية للمجوهرات» الذي حرص في مشاركته بالمعرض على تجسيد التراث الإماراتي الأصيل ودعم المبادرات المجتمعية الملهمة من خلال تصاميم مزجت ببراعة بين جمال الماضي ورونق الحاضر وسلطت الضوء على مبادرة إنسانية فريدة من خلال عرض «مرية وهج العربية» التي تعد أكبر «مرية» من الذهب في العالم بوزن يتجاوز ثلاثة كيلوغرامات بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، حيث تم صنعها بأيد مبدعة من أصحاب الهمم لتصل رسالتهم إلى المجتمع بأنهم قادرون على صناعة الجمال حينما تتاح لهم الفرصة.

وفي إنجاز لافت يضاف إلى سجل المعرض الحافل دخلت شركة «الرميزان للذهب والمجوهرات» رسمياً موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن تحفتها «حلة دبي» التي تم تتويجها كأثقل فستان في العالم مصنوع من الذهب الخالص.

وشهد المعرض تسلم الشركة للشهادة الرسمية في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة ليحتفي هذا الإنجاز بالحرفية الإماراتية المبدعة ويؤكد مكانة الحدث منصة للإبداعات المتميزة.

وتجسد «حلة دبي» قمة الإبداع بوزنها الذي يتجاوز 10 كيلوغرامات من الذهب الخالص عيار 21 قيراطاً وبقيمتها التي تناهز 4.6 ملايين درهم واستُلهم تصميمها الفريد من عبق التراث الإماراتي الأصيل وتعكس زخارفها الدقيقة المرصعة بالأحجار الكريمة قصة إرث ثقافي عريق لتبرز للعالم قدرة الصاغة الإماراتيين على الجمع بين الأصالة والابتكار في عمل فني يرسخ مكانة الدولة في صدارة صناعة المجوهرات العالمية.

وضمن أجنحة المعرض عرضت إحدى الشركات قطعة نادرة تمثلت في كتلة ضخمة من حجر الفيروز الطبيعي الخام تعد أكبر قطعة من نوعها يتم اكتشافها وعرضها على مستوى العالم وهذه القطعة الفريدة التي يبلغ سعرها 800 ألف درهم تتجسد قيمتها في احتفاظها بحالتها الطبيعية الخالصة، حيث تروي ألوانها الزرقاء السماوية وتكويناتها الصخرية قصة تشكلها عبر ملايين السنين بوزن استثنائي يناهز 20 كيلوغراماً.

