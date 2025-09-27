«يوم الميلاد الإماراتية».. أغنية صاغها المجتمع عبر روابطه وذكرياته

أعلنت مبادرة عام المجتمع في دولة الإمارات عن إطلاق «أغنية يوم الميلاد الإماراتية: كل عام وأنت بخير». وجرى تطوير هذه الأغنية عبر حملة وطنية بالتعاون مع فرجان دبي حيث تمزج بين الموسيقى والذاكرة والسرد الثقافي لتشكّل لحناً جديداً لكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له.

ودعت مبادرة عام المجتمع الأفراد من مختلف أنحاء الدولة للمساهمة في تصميم الأغنية، حيث شارك في إعدادها طلاب مدارس وشعراء ومغنون هواة وموسيقيون.

وتمكنت «فرجان دبي» من إثراء الأغنية بمشاركة أصوات الأطفال المبهجة ودمج إيقاعات تراثية أصيلة لتصبح الأغنية تعبيراً حقيقياً عن قصص الحياة اليومية في أنحاء الإمارات.

وقالت المؤسِّسة والمديرة التنفيذية لمبادرة فرجان دبي علياء الشملان: «في فرجان دبي نؤمن بأن أقوى القصص هي تلك المتجذرة في تفاصيل الحياة اليومية، والمتبادلة بين الجيران والأسر والأصدقاء، و«أغنية يوم الميلاد الإماراتية: كل عام وأنت بخير» تجسّد هذه اللحظات، إذ تحمل في طياتها الأصوات والذكريات والتفاصيل الثقافية التي تشكّل ملامح الحياة في دولة الإمارات. ومن خلال تعاوننا مع مبادرة عام المجتمع تمكّنا من تحويل هذه المساهمات المحلية إلى عمل مجتمعي أصيل».

يذكر أن الأغنية متاحة الآن للجميع لمشاركتها واستخدامها عبر مختلف المنصات. ودعت «فرجان دبي» المدارس والعائلات والمجتمعات إلى التغني بها ومشاركتها بين بعضهم بعضاً وجعلها جزءاً من كل احتفال.