«المبدعين العرب» يطلق منصة حوار دولية من دبي

أطلق اتحاد المبدعين العرب منصة حوار دولية من دبي بعنوان «مستقبل الرقمنة: مسارات تكنولوجية مبتكرة لبناء مجتمعات آمنة ومستدامة»، وذلك ضمن برنامج «Digital@UNGA» الذي يعقد في إطار الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة 2025، وبرعاية كل من الاتحاد الدولي للاتصالات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع «NextGen Creative Solutions».

واستضافت الجامعة الأميركية في الإمارات «منصة الحوار» التي جمعت ممثلين عن القطاعات الحكومية والأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وشهدت مناقشة آليات توظيف التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز العدالة الرقمية، وبناء بيئة آمنة ومستدامة.

وفي ختام الحوار صدرت مجموعة من التوصيات التي أكدت بمجملها أن الرقمنة مشروع إنساني شامل يقود إلى مجتمعات أكثر إنصافاً واستدامة.

وسيتم إدراج التوصيات ضمن التقرير الختامي للبرنامج لدعم صياغة رؤية مشتركة لمستقبل الرقمنة عالمياً.