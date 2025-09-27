«بدافع الحب» إرث أرماني وروائع عصر النهضة تحت سقف واحد

توزّعت في متحف مرموق بميلانو أكثر من 120 قطعة من أعمال المصمم الإيطالي الكبير جورجيو أرماني، الذي توفي في مطلع سبتمبر الجاري، عُرضت إلى جانب روائع عصر النهضة الفنية، احتفالاً بالذكرى الـ50 للدار التي أسسها الراحل من خلال معرض حمل عنوان «جورجيو أرماني: ميلانو، بدافع الحب».

وعُرضت في متحف بيناكوتيكا دي بريرا فساتين لنجمات وبدلات كلاسيكية تعكس براعة عمل المصمم، إلى جانب أعمال فنية من عصر النهضة الإيطالية.

وفي إحدى القاعات، عُرضت تنورة وقميص أزرق من تصميم أرماني، ارتدتهما الممثلة الفرنسية جولييت بينوش في مهرجان كان السينمائي عام 2016، مقابل لوحة «العذراء والطفل» للرسام جوفاني بيليني. ويظهر حجاب العذراء الأزرق في تناغم مع مجموعة المصمم.

في زاوية أخرى، عُرضت البدلة ذات اللون البيج التي ارتداها الممثل الأميركي ريتشارد جير في فيلم «أميركان جيغولو» عام 1980، وهو العمل الذي شكّل انطلاقة فعلية لشهرة غير وشهرة المصمم. وتبدو هذه القطعة في حوار بصري لافت مع جداريات لجنود من تنفيذ الفنان الإيطالي برامانتي.

وتتسم قطع أخرى بجرأة أكبر، مثل كورسيه من الحرير الأحمر المماثل للون شقائق النعمان، وتنورة واسعة ارتدتها الممثلة كايتي هولمز في حفلة الميت غالا عام 2008، وتبرز من خلالها الألوان الوردية في مشاهد طفولة العذراء التي رسمها الفنان برناردينو لُويني.

يشكل المعرض الذي يحمل عنوان «جورجيو أرماني: ميلانو، بدافع الحب»، تحيّة تكريمية لمصمّم ساهم في جعل المدينة «عاصمة الأناقة»، وكان على ارتباط وثيق بالمتحف، إذ كان عضواً فخرياً فيه. وكانت نوافذ شقة المصمم تطل على متحف بيناكوتيكا بريرا.

وبحسب القائمين على تنظيم المعرض، كان أرماني متردداً في فكرة عرض تصاميمه في مكان غني بالتاريخ، وأصرّ على ألا تُغطّي تصاميمه اللوحات الفنية.