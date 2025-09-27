حذاء «بيب تو» يعود على خطى مارلين مونرو

يتربع حذاء «بيب تو» (Peep-toe) على عرش موضة الأحذية النسائية ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة.

وأوردت مجلة «Stylebook» في موقعها على الإنترنت أن حذاء «بيب تو» شهد رواجاً كبيراً في ثلاثينات القرن الماضي، حيث تألقت به مارلين مونرو.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حذاء «بيب تو» يمتاز - كما يتضح من اسمه - بمقدمة مفتوحة قليلاً من الأمام، حيث عادة ما يبرز إصبع أو إصبعان من الحذاء، مشيرة إلى أن الاسم مُشتق من الكلمتين الإنجليزيتين «peep» (تعني البروز) و «toes» (تعني أصابع القدم).

وعن كيفية التنسيق، أكدت المجلة المتخصصة أن حذاء «بيب تو» يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب السهرات من خلال تنسيقه مع فستان متوسط الطول ذي طابع بسيط. كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق الحذاء مع بلوزة جينز وبنطال ذي قصة مستقيمة.

ولإطلالة أكثر تناغماً، يمكن طلاء أظافر القدم بلون الفستان نفسه أو القطعة الفوقية.