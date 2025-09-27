«كتل الألوان» لإطلالة مرحة مقبلة على الحياة

تمثل كتل الألوان «Color blocking» أحدث اتجاهات الموضة النسائية هذا الموسم، لتمنح المرأة إطلالة جريئة تُشيع أجواء البهجة والمرح والإقبال على الحياة من ناحية، وتعكس ثقتها بنفسها وأسلوبها من ناحية أخرى.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية دونيا هيس أن اتجاه كتل الألوان يعني تنسيق ألوان زاهية وقوية مع بعضها بعضاً للحصول على إطلالة لافتة للأنظار، مشيرة إلى أنه يمكن تنسيق ما يصل إلى ثلاثة ألوان جذابة مع بعضها بعضاً.

وأضافت هيس أنه مع اتجاه كتل الألوان لا يتعلق الأمر بالانتقالات السلسة، بل بالتباينات الواضحة، حيث يعد الحد الفاصل بين الألوان سمة مميزة لهذا الاتجاه.

وفي الأصل، كان هذا الاتجاه يعتمد بشكل أساسي على الجمع بين الألوان المتكاملة، أي الألوان المتقابلة على عجلة الألوان، أما اليوم فيمكن دمج درجات الألوان من العائلة اللونية نفسها، شريطة أن يظل التمييز بينها واضحاً.

وتعد درجة حرارة اللون أساسية للحصول لإطلالة متناغمة، لذا ينبغي عند دمج درجات ألوان قوية، كالأحمر مثلاً، التأكد من أن جميعها إما دافئة أو باردة، فعلى سبيل المثال يتمتع الأحمر بلون الطماطم المائل للأصفر بطابع دافئ، بينما يعتبر الأحمر بلون الدم المائل للأزرق بارداً.

وتشهد توليفة الألوان المكونة من الأحمر والبرتقالي والوردي رواجاً كبيراً هذا الموسم، حيث تشيع هذه الألوان الثلاثة طاقة وحيوية، وتنطق بالأنوثة، وتعبّر عن الإقبال على الحياة.

وتقع هذه الألوان جنباً إلى جنب على عجلة الألوان، وتعتبر ألواناً متماثلة، ما يخلق تناغماً طبيعياً، نظراً لأنها جميعاً تنتمي إلى الطيف اللوني نفسه.

ومَن ترغب في مواكبة هذه الإطلالة العصرية، ولكن على نحو أقل جرأة وأكثر هدوءاً، فيمكنها اللجوء إلى ألوان الباستيل ذات الطابع الرومانسي الحالم، أو تنسيق اثنين من الألوان الزاهية مع لون محايد مثل الأبيض أو البيج أو الأزرق بلون الجينز.

وتلعب جودة الأقمشة دوراً مهماً أيضاً، حيث يمكن للأقمشة الرخيصة واللامعة أن تجعل الإطلالة تبدو مُتكلفة ومُبالغاً فيها.

• تشهد توليفة الألوان المكونة من الأحمر والبرتقالي والوردي رواجاً كبيراً هذا الموسم.