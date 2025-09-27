«إيزيس» الدولي يحتفي بسميحة أيوب

أطلق مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في مصر دورته الثالثة التي تحمل اسم الممثلة الراحلة سميحة أيوب تكريماً لمشوارها الفني الكبير.

يشارك في المهرجان 16 عرضاً من مصر وإسبانيا وإيطاليا واليابان ولبنان والأراضي الفلسطينية، وتقام العروض بمسرح الفلكي في ميدان التحرير ومسرح السامر في العجوزة وقبة الغوري بمنطقة الدرب الأحمر.

وقالت الممثلة رئيسة المهرجان المخرجة عبير لطفي، إن المهرجان تأسس للاحتفاء بالمرأة المبدعة وتصدير قضايا المرأة في كل مكان. وأضافت أن دولة إسبانيا هي (ضيف شرف) هذه الدورة التي تمتد حتى الثاني من أكتوبر المقبل.