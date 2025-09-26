"ميتا" تستعد لإطلاق نسخة مدفوعة من فيسبوك وإنستغرام

ستطرح شركة ميتا قريبًا نسخًا مدفوعة من فيسبوك وإنستغرام في المملكة المتحدة لا تحتوي على الإعلانات.

وخلال الأسابيع المقبلة، سيُتاح للمستخدمين خيار دفع 2.99 جنيه إسترليني (4 دولارات) شهريًا للوصول إلى نسخ خالية من الإعلانات من أيٍّ من المنصتين على الويب، أو 3.99 جنيه إسترليني لتطبيقات "iOS" أو أندوريد.

وأوضحت "ميتا" أنها تفرض رسومًا أعلى للوصول إلى التطبيقات بسبب رسوم الاشتراك التي تفرضها شركتا "أبل" و"غوغل" في متاجر التطبيقات الخاصة بهما، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business".

يأتي هذا الطرح في الوقت الذي تواصل فيه "ميتا" محاولة التوفيق بين النهج الأوروبي الصارم للخصوصية على الإنترنت ونمو المبيعات الناتجة عن الإعلانات، والتي شكلت 97% من إيراداتها العام الماضي.

وقالت الشركة إنها ستبدأ بإخطار المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا عن إمكانية الاشتراك في فيسبوك أو إنستغرام دون رؤية الإعلانات، مشيرة إلى أنه سيظل لديهم خيار الاستمرار في استخدام الخدمات مجانًا مع الإعلانات.

وأصدرت الشركة نسخةً كانت أكثر تكلفةً من الخدمة الخالية من الإعلانات في الاتحاد الأوروبي عام 2023، لكنها تعرضت لغرامةٌ قدرها 200 مليون يورو (232 مليون دولار) في أبريل بعد أن جادلت الجهات التنظيمية بأن النموذج لا يزال ينتهك قواعد مكافحة الاحتكار الرقمي للاتحاد الأوروبي ولا يوفر للمستخدمين خيارًا حرًا حقيقيًا.

وعدّلت ميتا النظام ليتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي، ولكن في يوليو، طلبت المفوضية الأوروبية المزيد من التغييرات، مما يعني أن الشركة قد تواجه غراماتٍ يوميةً إذا اعتُبرت عملية الإصلاح غير كافية.

ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، أصبحت المملكة المتحدة أكثر حرية في اتباع نهج أكثر مرونة تجاه خصوصية الإنترنت، ويبدو أنها أعطت الضوء الأخضر لإطلاق الخدمة في المملكة المتحدة. وقالت "ميتا" إنها أجرت مناقشات مكثفة مع الهيئة المعنية بمراقبة الخصوصية في المملكة المتحدة، وهي مكتب مفوض المعلومات.

وقالت الشركة في بيانٍ لها: "هذا النهج وهذه النتيجة يُميّزان المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، حيث انخرطنا في مناقشاتٍ مماثلة مع المنظمين"، مضيفة أن الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تواصل "تجاوز الحدود بإلزامنا بتوفير تجربة إعلانات أقل تخصيصًا تتجاوز ما يقتضيه القانون، مما يخلق تجربة أسوأ للمستخدمين والشركات".

وأعلن مكتب مفوض المعلومات يوم الجمعة ترحيبه بالنموذج الجديد.