"حُلة دبي".. أغلى فستان من الذهب في العالم يدخل موسوعة غينيس

كُشف عن أغلى فستان مصنوع من الذهب في العالم تبلغ قيمته 1,088,000 دولار أميركي.

وحصلت شركة "الرميزان" للذهب والمجوهرات على اعتراف رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن ابتكارها "حلة دبي".

تم الكشف عن هذا الإنجاز خلال حفل خاص في مركز إكسبو الشارقة، على هامش الدورة الـ56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2025، حيث تسلمت الشركة شهادة موسوعة "غينيس".

ذكر الموقع الرسمي لموسوعة "غينيس"، أن هذا الفستان يُعد أيضًا أغلى فستان ذهبي في العالم. وتم تصنيعه يدويًا من ذهب عيار 21 قيراطًا، ويزن 8,810.5 غرام من الذهب الخالص الصلب.

نشرت الصفحة الرسمية للشركة على "إنستغرام" مجموعة من الصور لهذه القطعة الاستثنائية، التي استغرق تصنيعها 966 ساعة من العمل اليدوي. وتضم القطعة أيضًا تاجًا ذهبيًا وعقدًا.