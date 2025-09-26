خبر سار من "واتساب": اضغط على الرسالة ثم اختر "ترجمة" !

أطلق تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، أخيراً، ميزة حديثة لترجمة الرسائل، في هواتف "آيفون" و"أندرويد".

وأطلق "واتساب"، التابع لشركة "ميتا"، هذه الميزة تدريجيا ابتداء من الثلاثاء، وتتيح ترجمة الرسائل إلى اللغات المفضلة سواء في المحادثات الفردية أو في المجموعات، أو حتى الرسائل في القنوات، وفقا لما ذكرته الشركة في مدونتها.

ويمكن تفعيل هذه الخاصية عبر الضغط المطول على الرسالة واختيار "الترجمة"، ثم تحديد اللغة المراد الترجمة منها أو إليها.

وسيتاح لمستخدمي "أندرويد" في البداية الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية، والإسبانية، والهندية، والبرتغالية، والروسية، والعربية، بينما يمكن لمستخدمي "آيفون" الترجمة من وإلى أكثر من 19 لغة.

وبوسع مستخدمي "أندرويد" أيضا تفعيل خيار الترجمة التلقائية للمحادثات، من أجل ترجمة جميع الرسائل الواردة.

ورغم أن هذه الميزة لا توفر الترجمة الفورية مثل بعض التطبيقات، فإنها قد تسهل التواصل بين المليارات من مستخدمي "واتساب" حول العالم.

وأشار "واتساب" إلى أنه يخطط لزيادة عدد اللغات التي تدعم الترجمة لاحقا.