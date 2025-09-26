ماريا كاري: لا أحب أن يغني أحد أغنياتي

كشفت النجمة العالمية ماريا كاري عن موقف مفاجىء من مسألة إعادة الفنانين الآخرين غناء أغنياتها، مؤكدةً في تصريحات جديدة لمجلة GQ أنها لا تفضل ذلك. وأعادت كاري التذكير بحوار سابق لها مع المغني الراحل برنس الذي كان لا يحب أن يغني أحد أعماله، مشيرةً إلى أنها تتفق معه في هذا الرأي.

وجاء تصريح كاري بعد الجدل الذي أثير حول الأداء التكريمي الذي قدمته الفنانة موني لونغ لأغنية "We Belong Together" في حفل توزيع جوائز iHeartRadio Music Awards 2025. وأوضحت كاري أنها لم تكن تعلم مسبقاً بهذا الأداء، مرجعةً السبب إلى الأجواء الصوتية في الحفل التي منعتها من ملاحظة الأمر.

من جانبها، أوضحت موني لونغ عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها غنت الأغنية بطلب من منظمي الحفل، مؤكدةً: "لا أحد يستطيع غناء أغاني ماريا مثلها، ولم يكن خياري الشخصي أن أقدم ذلك الأداء، بل طُلب مني، وفعلت ما بوسعي".

وعلى الرغم من موقفها المتحفظ، أظهرت ماريا كاري تقديرها لموني لونغ، حيث شاركت صورة لهما مع توري كيلي عبر "إنستغرام" وكتبت: "أنا ممتنة للغاية لهاتين الموسيقيتين الموهوبتين، اللطيفتين، الرائعتين، اللتين أسعدتا قلبي بأدائهما التكريمي".

يُذكر أن ماريا كاري وموني لونغ تعاونتا في عدة أعمال، كان آخرها نسخة ريمكس من أغنية "Made for Me". وتستعد ماريا كاري حالياً لإطلاق ألبومها السادس عشر بعنوان "Here for It All".