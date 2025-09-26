روضة أطفال أسترالية تطالب الأهالي بآلاف الدولارات مقابل رسومات أطفالهم

كم ستدفعون مقابل رسومات طفلكم؟

هذا هو السؤال الذي طرحته روضة أطفال أسترالية على عشرات العائلات عندما طلبت منهم دفع 2200 دولار أسترالي ( 1400 دولار أمريكي) مقابل متعة الحصول على محفظة أعمال فنية منتقاة بعناية من إبداعات أطفالهم.

ووُصفت هذه المحفظة بأنها حملة لجمع التبرعات، وقال المركز المثقل بالديون إن الأموال من هذه المحافظ ستُستخدم لتسديد قائمة طويلة من الفواتير المتأخرة، بما في ذلك رواتب المعلمين غير المدفوعة. وقد أثار طلبها الغامض غضبًا في كوينزلاند، حيث وصفه رئيس الولاية بأنه "ابتزاز عاطفي". واستمر الجدل لأشهر، حيث تصاعدت التوترات بين الإدارة وأولياء الأمور في مركز رياض الأطفال، بشكل مطرد هذا العام.

يُدار المركز من قِبل المجتمع المحلي، وهو تابع لإحدى أكبر جهات رعاية الأطفال في الولاية، وهي جمعية الحضانة ورياض الأطفال. وبينما تُساهم هذه الأخيرة في توزيع التمويل الحكومي، كانت العمليات اليومية للمركز تُدار من قِبل لجنة تطوعية، مُكونة من أولياء الأمور وأفراد من المجتمع المحلي.

ومساء الأحد، وصلت إلى صناديق الوارد للعائلات التي لديها أطفال في الروضة رسالة بريد إلكتروني من الإدارة ذكرت أن المركز لم يستطع سداد ديونه ودخل في إدارة طوعية. وبعد ساعات، وصلت رسالة أخرى تكشف عن خطة لبيع أعمال فنية للأطفال بآلاف الدولارات، وتطلب من أي أولياء أمور يعارضون ذلك الرد عبر البريد الإلكتروني.

أصاب هذا الطلب بروك، إحدى أولياء الأمور في المركز، بالذهول، وقالت أنها عندما قررت أخذ العمل الفني دون دفع ثمنه، أبلغ المركز الشرطة عنها. بدورها نقلت " بي بي سي" عن شرطة كوينزلاند أنها تلقت بلاغات عن اقتحام مزعوم لروضة الأطفال في منتصف الليل قبل أسبوعين تقريبًا، وأنها تحقق في الأمر.

وأثارت هذه القصة ردود فعل غاضبة، وسعى متحدث باسم وزارة التعليم يوم الأربعاء إلى طمأنة أولياء الأمور بأن لديهم الحق القانوني في الحصول على أعمال أطفالهم.

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة التعليم وجمعية الحضانة ورياض الأطفال أنهما أطلقتا عملية استرداد ناجحة، واستعادتا مقتنيات الأطفال من روضة الأطفال.