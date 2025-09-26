أب لثلاثة أطفال يختلق قصة وفاته من أجل السفر للقاء امرأة أخرى

حُكم على أب لثلاثة أطفال من ولاية ويسكونسن الأمريكية، بالسجن 89 يومًا بعدما تظاهر بوفاته للهروب إلى أوروبا للقاء امرأة تعرف عليها أونلاين.

واختفى رايان بورغواردت، البالغ من العمر 45 عامًا، في رحلة صيد في أغسطس 2024، تاركًا وراءه هاتفه وهويته وقاربًا منقلبًا. وبحث المسؤولون عن جثته، لكنهم اكتشفوا لاحقًا أنه فر إلى كندا ثم إلى جورجيا، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

ويقول المسؤولون إنه ذهب إلى جورجيا للقاء امرأة من أوزبكستان تعرف عليها عبر الإنترنت. وحكم القاضي بالسجن 89 يومًا على الرجل متهما إياه بعرقلة العدالة. كما أمرته المحكمة ، بدفع تعويض قدره 30 ألف دولار عن التكاليف التي أنفقتها فرق البحث والإنقاذ التي أُرسلت للبحث عنه. وقال القاضي سلايت، وفقًا لشبكة "سي بي إس نيوز": "لقد عرقل عمل السلطات لمدة 89 يومًا".

وقبل النطق بالحكم، قال بورغواردت للمحكمة: "أشعر بأسف عميق على أفعالي تلك الليلة وعلى كل الألم الذي سببته لعائلتي وأصدقائي".

وقبل أن يترك زوجته التي دام زواجهما 22 عامًا، حصل بورغواردت على بوليصة تأمين على الحياة، وحول أموالًا إلى حساب مصرفي أجنبي، وتقدم بطلب للحصول على جواز سفر بديل، وخضع لإجراء طبي لعكس عملية قطع القناة الدافقة.

وقال المدعي العام جيريز لاسبيسا قبل النطق بالحكم: "كانت خطته الكاملة لتزييف وفاته، وتدمير عائلته من أجل تحقيق رغباته الأنانية، تدور حول موته في البحيرة وتسويق موته للعالم".

وبحلول ديسمبر، عاد إلى الولايات المتحدة ووُجهت إليه تهمة عرقلة العدالة. كما تقدمت زوجته بطلب طلاق.