نافذة على البحر وثرواته

سوق دبي للأسماك يُعد من أبرز المعالم التراثية والاقتصادية في الإمارة، فهو نافذة تطل منها المدينة على البحر وثرواته، وفي هذا السوق يلتقي عبق الماضي بحيوية الحاضر، حيث يعرض الصيادون حصيلة رحلاتهم اليومية، فتتنوع الأسماك الطازجة التي تغذي بيوت الناس ومطابخ المطاعم والفنادق، وتكمن أهميته في كونه شرياناً يمد دبي بالمنتجات البحرية المحلية، كما يمثل مقصداً سياحياً وثقافياً يعكس ارتباط أهلها بالبحر وصيد الأسماك، ليظل شاهداً حياً على أصالة المكان وروح الحياة فيه.