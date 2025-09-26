اكتشاف يشكك في ضخامة الثقوب السوداء

اكتشف العلماء، أخيراً، أن الثقوب السوداء الضخمة للغاية في الكون ليست ضخمة مثلما كان يعتقد في السابق.

وفحص علماء الفلك من جامعة ساوثامبتون، يعملون مع زملاء من أنحاء أوروبا، مجرة ناشئة تبعد 12 مليار سنة ضوئية عن الأرض، وذلك للمرة الأولى باستخدام تلسكوب قوي جديد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

ووجد العلماء أن الثقب الأسود الضخم في المجرة أصغر من المتوقع بعـ١٠ مرات، وأعربوا عن اعتقادهم أن العلماء كانوا يبالغون في تقدير حجم الثقوب السوداء في الكون.

وقال البروفيسور سيب هونيج إن النتائج حلت اللغز الذي واجهه العلماء بشأن كيف يمكن أن تنمو الثقوب السوداء الضخمة لتصل إلى هذا الحجم الكبير في فترات زمنية قصيرة.

وأضاف: «كنا نتساءل لسنوات كيف من الممكن أننا اكتشفنا كل تلك الثقوب السوداء الضخمة الناضجة بالكامل، في مجرات ناشئة للغاية، بعد فترة قصيرة من الانفجار العظيم، فمن المفترض أنه لم يكن لديها الوقت للنمو لهذا الحجم».

وتابع: «تشير نتائجنا إلى أن الوسائل التي استخدمت في السابق لقياس حجم تلك الثقوب السوداء لا تعمل بشكل موثوق في الكون المبكر».

وقال: «إنها يمكن أن تؤدي إلى إعادة تقييم نماذجنا عن التطور الكوني».

وجرى تنفيذ الاكتشاف، الذي نشر في مجلة «علم الفلك والفيزياء الفلكية»، باستخدام أداة فلكية متقدمة تسمى «غرافيتي»، تجمع الضوء من أربعة من أكبر التلسكوبات البصرية في العالم، في «التلسكوب الكبير جداً» التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي.