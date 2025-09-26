جيمي كيميل يعود بـ 6.3 ملايين مشاهدة

حققت الفقرة الافتتاحية لبرنامج المذيع الأميركي، جيمي كيميل، عند عودته إلى العمل، بعد عقوبات قضائية طالته، نحو 6.3 ملايين مشاهدة على التلفزيون المفتوح، رغم انقطاع البث في العديد من المدن.

وكما الحال غالباً مع افتتاحيات برامج مقدمي البرامج الليلية، كان هناك جمهور أكبر على الإنترنت، حيث شاهد أكثر من 15 مليون شخص فقرة افتتاحية جيمي كيميل على «يوتيوب»، بحلول مساء أول من أمس، وأفادت شبكة «إيه بي سي» بأن أكثر من 26 مليون شخص شاهدوا عودة كيميل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك «يوتيوب».

وعادة ما يجذب كيميل نحو 1.8 مليون مشاهد يومياً على التلفزيون، مع العلم أن الأرقام التي نشرتها «إيه بي سي» لا تتضمن المشاهدات عبر منصات البث المباشر.

عودة جيمي كيميل كانت بعد إيقاف بسبب اتهامات بإطلاق مزحة بشأن مقتل الناشط المحافظ، تشارلي كيرك، ما تسبب في موجة غضب واسعة استدعت توجيه تهم بحقه للقضاء، وتوقيفه عن العمل.