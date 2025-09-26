انطلاق «بيغ باد وولف» للكتب للمرة الأولى في عجمان

شهدت عجمان، أمس، انطلاق فعاليات معرض «بيغ باد وولف» للكتب، الذي تستضيفه الإمارة للمرة الأولى، برعاية دائرة التنمية السياحية، في مركز شباب عجمان، ويستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل.

افتتح المعرض مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد محمد راشد النعيمي، والمدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، محمد عبدالله الكعبي.

ويعد «بيغ باد وولف» أكبر معرض متنقل لبيع الكتب في العالم، حيث يضم أكثر من 250 ألف كتاب متنوع في مختلف المجالات، ويقدم خصومات تصل إلى 90%، وبأسعار تبدأ من درهمين فقط.

ويقام المعرض بالتعاون مع حكومة عجمان، وبدعم من هيئة الشارقة للكتاب، وبشراكة استراتيجية مع مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، ومركز شباب عجمان، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز ثقافي وتعليمي بارز على مستوى الدولة والمنطقة.

وأكد مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، محمود خليل الهاشمي، أن استضافة المعرض تمثل إضافة نوعية للحراك الثقافي في الإمارة، وتجسد التزام عجمان بدعم الثقافة والمعرفة، وتعزيز القراءة كقيمة مجتمعية راسخة.

وأضاف: «فخورون بجلب هذا الحدث العالمي إلى عجمان، بما يقدمه من قيمة معرفية متنوعة، وتجربة استثنائية لعشاق الكتب، خصوصاً الشباب والأطفال».

وقال خالد النعيمي إن استضافة المعرض في عجمان تمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي في الدولة، وتنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم الشباب، وتمكينهم من الاطلاع على أوسع مصادر المعرفة.

وأشاد محمد الكعبي باستضافة الإمارة لهذا الحدث الثقافي العالمي، مشيداً بالتنظيم المتميز الذي يتيح للجمهور من مختلف الأعمار فرصة اقتناء الكتب بأسعار مناسبة، بما يرسخ قيم المعرفة، ونشر الثقافة في المجتمع، وفقاً لرؤية عجمان 2030.

وقال مؤسس معرض «بيغ باد وولف»، أندرو ياب، إن الهدف الأساسي من المبادرة هو جعل القراءة في متناول الجميع حول العالم.

وأضاف: «نؤمن بأن الكتب ليست رفاهية بل حق أساسي لكل فرد، ومن خلال المعرض نسعى إلى إتاحة الفرصة للجميع للحصول على المعرفة بأبسط الوسائل».

ويفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى التاسعة مساءً، ويستقبل الجمهور مجاناً طوال فترة الحدث.

وانطلقت مبادرة «بيغ باد وولف» عام 2009، وتوسعت لتشمل أكثر من 50 مدينة في 17 دولة، مستقطبة ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.