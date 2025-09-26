نهيان بن مبارك يكرّم الفائزين بأسهم التميز في البرامج الصيفية لصندوق الوطن         

كرّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أكثر من 130 من الفائزين بأسهم التميز، الذهبية والفضية والبرونزية، الذين قاموا بجهود استثنائية، من الطلاب والمعلمين والمديرين، والمدارس والجامعات التي شاركت في أنشطة البرامج الصيفية على مستوى الدولة، إضافة إلى تكريم عدد من الشركاء والداعمين الذين تجاوز عددهم أكثر من 96 شريكاً، في ختام فعاليات البرامج الصيفية لصندوق الوطن.

واستهل الحفل، الذي حضره أكثر من 1200 شخص، بفيلم وثائقي يرصد ثراء البرامج الصيفية لصندوق الوطن 2025، بحضور المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، زكي أنور نسيبة، ووزير دولة للتعليم المبكر رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، سارة المسلم، ووكيل وزارة الداخلية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، والمدير العام بوزارة التسامح والتعايش، عفراء الصابري، ومدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، وعدد من القيادات المحلية والاتحادية، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن، وكرّم الشيخ نهيان بن مبارك أكثر من 130 فائزاً، من الطلاب والمدرسين والمشرفين ومديري المدارس والجامعات، بأوسمة التميز الذهبية والفضية والبرنزية.