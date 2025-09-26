«شراع» يختتم برنامج دوجو المتقدم لريادة الأعمال

اختتم مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» برنامج دوجو المتقدم لريادة الأعمال لعام 2025، عبر تنظيم يوم العروض النهائية الذي أقيم في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وأسفر يوم العروض النهائية لـ«دوجو المتقدم» عن تتويج ثلاثة طلاب فائزين، قدّم كل منهم مشروعاً مبتكراً في مجالات حيوية، تنوّعت بين تكنولوجيا التعليم والاستدامة والذكاء الاصطناعي، حيث عكست مشاريعهم قدرة جيل الشباب على ابتكار حلول عملية، تعزز التنمية المستدامة، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، لينالوا مجموع منح مالية بقيمة 32 ألف درهم، موزعة على الفائزين الثلاثة، إلى جانب فرصة الانضمام إلى برنامج استوديو الشارقة للشركات الناشئة، لمواصلة رحلتهم الريادية بدعم متكامل يشمل تراخيص وتأشيرات ومساحات عمل وإرشاد متخصص.

احتضنت أحدثُ نسخة من برنامج «دوجو المتقدم» 34 شركة ناشئة من 14 جامعة، توزّعت عبر قطاعات استراتيجية، تشمل تكنولوجيا التعليم، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع، بما يعزّز أولويات الشارقة في بناء اقتصاد معرفي للمستقبل.

وقالت مديرة إدارة تطوير بيئة ريادة الأعمال، عبير الأميري: «يمثل برنامج (دوجو المتقدم لريادة الأعمال) منصة استراتيجية لتمكين الشباب من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع، إذ وفر لهم بيئة تدريبية وإرشادية متكاملة، عززت جاهزيتهم للاستثمار، ومنحتهم الأدوات والمعرفة اللازمة لدخول السوق بثقة».