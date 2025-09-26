«الزير سالم» يعود للحياة.. من التلفزيون إلى خشبة المسرح

• بعد مرور ربع قرن من تقديمه على الشاشة الصغيرة، يعود «الزير سالم» إلى الحياة من جديد، ليعيد تقديم الملحمة العربية الشهيرة التي خلدها الفن في ذاكرة الشعوب، عبر عمل مسرحي يحتضنه المسرح الوطني بأبوظبي يومَي الثالث والرابع من أكتوبر المقبل، ويجمع كوكبة من الفنانين من دول عربية مختلفة تحت قيادة الفنان سلوم حداد، مع أول تجربة له في الإخراج المسرحي.

وتمثل المسرحية، التي تنتجها شركة «لوكال جروب» الإماراتية بإشراف بشار حايك، إحياء للنص التلفزيوني الذي كتبه الروائي الراحل ممدوح عدوان، وقُدم على الشاشة في 2000 من إخراج الراحل حاتم علي، وتقديمه برؤية معاصرة تربط التاريخ بالواقع وقضاياه، وتولى كتابة المسرحية الكاتب السوري عثمان جحا، ومن إخراج وبطولة سلوم حداد الذي يجسد دور «الزير سالم» إلى جانب عابد فهد في دور «جساس بن مرة»، وباسم ياخور في دور «الحارث بن عباد»، إلى جانب نخبة من الفنانين، أبرزهم: أمل محمد وأحمد العونان من الإمارات، وجهاد الأنداري من لبنان، إلى جانب الفنان الجزائري أحمد دحام، وخالد شباط ومريم علي من سوريا، ويقدّم العرض مزيجاً فريداً من الدراما، والشعر، والموسيقى، ليُحيي القصة البطولية للزير سالم بلمسة فنية معاصرة بالاستعانة بتقنيات حديثة في تنفيذ المعارك على المسرح وتجسد الأجواء الملحمية للقصة الشعبية.

وأوضح الفنان سلوم حداد أن المسرحية تمثل مقاربة بين التلفزيون والمسرح رغم اختلاف نسيج كل منهما، ومحاولة لإحياء هذه الملحمة التي مازالت حاضرة في ذاكرة ووجدان الجمهور العربي، لافتاً في تصريحات خلال زيارة إعلامية لكواليس بروفات العمل، أن ما ينجح على المسرح ليس بالضرورة أن ينجح على التلفزيون والعكس، فكل منهما له نسيج مختلف.

وعن تجربته كمخرج، قال: «أبذل كل جهدي لتقديم عمل مُحكم ومتماسك درامياً، ويجمع بين عناصر فنية وتقنية متميزة مثل الموسيقى والتمثيل والفضاء الفني للعمل بشكل عام، ولا أعلم لأي درجة يمكن أن أوفق في هذا، والحكم في النهاية للجمهور، ونراهن على حبه وارتباطه بهذه الحكاية التي باتت جزءاً من الذاكرة الجمعية».

وأشار الفنان عابد فهد إلى أن أجمل ما في العرض هو سعيه لإحياء العمل التلفزيوني «حرب البسوس - الزير سالم» بعد مرور 25 عاماً على تقديمه، وكذلك إحياء ذكرى الكاتب ممدوح عدوان والمخرج حاتم علي، إضافة إلى تجديد شراكته مع الفنان سلوم حداد، الذي يقود هذا المشروع كمخرج، بعد أن قدما معاً شخصيتَي الزير سالم وجساس بن مرة، في المسلسل التلفزيوني.

أعربت الفنانة الإماراتية أمل محمد، التي تقوم بدور «الزهراء» شقيقة الزير سالم، عن سعادتها بكونها جزءاً من هذا العمل الكبير والكوكبة المتميزة من الفنانين تحت قيادة الفنان سلوم حداد الذي عملت معه كمخرج تلفزيوني من قبل في مسلسل «القياضة»، مضيفة: «سبق وقدمت أعمالاً مسرحية كوميدية وتراجيدية، ولكن هذا العمل مختلف وأعتبره تشريفاً لي، خاصة وأنه ينطلق من العاصمة الحبيبة أبوظبي».

كذلك عبر الفنان الإماراتي أحمد العونان، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا العمل الضخم، الذي يعتبره محطة مهمة في مسيرته كممثل والتي تمتد لما يزيد على 45 سنة، وقال: «أعتبر نفسي محظوظاً بتواجدي في عمل بهذا الحجم إلى جانب أساتذة ونجوم الوطن العربي، حيث أقدم دور الراوي الذي يحاول أن يختصر حقبة من الزمن، ويخلق حالة من التواصل بين الجمهور والقصة التي تجري أمامه».

وأشار الفنان السوري خالد شباط إلى مشاركته في العمل بالمسؤولية الكبيرة، حيث يؤدي شخصية الجرو بن كليب، والتي تحمل بداخلها صراعاً قوياً في مسيرة البحث عن الذات والثأر.

