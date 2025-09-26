انطلاق معرض «صلة.. ما تبقى لكم» في «مرايا»

انطلقت في مركز مرايا للفنون فعاليات المعرض الفني «صلة.. ما تبقى لكم»، وهو معرض بارز مكرّس للغة التطريز الفلسطيني، ويستمر إلى الخامس من يناير 2026.

ويؤكد مركز مرايا للفنون، عبر المعرض، التزامه بالحفاظ على الممارسات الثقافية التي تحتفي بالهوية والمقاومة والتجدد، ويضم المعرض أعمالاً لـ25 فنانًا ومصمماً معاصراً أعادوا تخيّل التطريز الفلسطيني بوصفه فعلًا من أفعال صون الهوية الثقافية، ولغة للمقاومة والاستمرارية.

ويستعرض المعرض الخيوط التي تصل بين الماضي والحاضر والتراث، والابتكار والقصص الفردية والهوية الجماعية، من خلال تحويل الرموز التقليدية إلى أعمال معاصرة بمختلف الوسائط، ويؤكد أن التطريز ممارسة حيّة لاتزال تلهم الإبداع وتعزز التضامن.

كما أُنجزت بعض الأعمال بالتعاون مع مطرّزات من جمعية إنعاش في لبنان، ما يعكس التزام المشروع بنقل المعارف بين الأجيال، وترسيخ الصمود الثقافي.