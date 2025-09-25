علاج ثوري لمرض عصبي "غير قابل للشفاء"

أعلن أطباء عن النجاح في علاج واحد من أخطر الأمراض وأكثرها تدميراً للأعصاب، وهو مرض هنتنغتون، للمرة الأولى.

ينتقل المرض وراثياً عبر العائلات، ويقضي بلا رحمة على خلايا الدماغ، ويشبه مزيجاً من الخرف ومرض باركنسون والتصلب الجانبي الضموري.

بكى أعضاء فريق البحث بتأثر وهم يصفون كيف أظهرت البيانات أن المرض تم إبطاؤه بنسبة 75 في المئة لدى المرضى.

ويعني ذلك أن التدهور الذي كان متوقعاً خلال عام سيستغرق أربع سنوات بعد العلاج، ما يمنح المرضى عقوداً من "الحياة ذات النوعية الجيدة"، كما قالت لبي بي سي نيوز البروفيسورة سارة تبريزي من مركز هنتنغتون في جامعة كوليدج لندن.

العلاج الجديد هو نوع من العلاج الجيني يُعطى خلال عملية جراحية دقيقة في الدماغ تستغرق بين 12 و18 ساعة.