الرئيس الفرنسي ينعى كلوديا كاردينالي: "ستبقى في قلوب الفرنسيين إلى الأبد"

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس عبر منصة "إكس" الممثلة كلوديا كاردينالي التي توفيت الثلاثاء عن 87 عاما بأنها كانت "نجمة إيطالية وعالمية"، مؤكدا أنها ستبقى "في قلوب الفرنسيين إلى الأبد".

وأضاف الرئيس الفرنسي في منشوره أن كاردينالي "كانت تجسّد حريةً ونظرة وموهبةً أضافت الكثير إلى أعمال الكبار، من روما إلى هوليوود، وباريس التي اختارتها وطنا لها".

وغيّب الموت الثلاثاء نجمة سينما ستينيات القرن العشرين في مقر إقامتها في ضواحي باريس، على ما أفاد مدير أعمالها لوكالة فرانس برس.

وأدّت كاردينالي أدوارا في أفلام لعدد من أبرز المخرجين مثل لوكينو فيسكونتي، وفيديريكو فيليني، وريتشارد بروكس، وهنري فيرنوي، وسيرجيو ليوني.

وكانت كلوديا كاردينالي التي برزت من خلال أدوارها في "إيل غاتوباردو" Il Gattopardo و"وانس آبان إيه تايم إن ذي ويست" Once Upon a Time in the West و"أوتّو إيه ميدزو" Otto e mezzo، من أشهر ممثلات السينما الإيطاليات، إلى جانب جينا لولوبريجيدا وصوفيا لورين.