ترامب يستبدل صورة بايدن في ممشى الرؤساء بـ "قلم توقيع آلي"

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع جديد ضمن ديكور وتصميم البيت الأبيض حمل اسم "ممشى الرؤساء" (Presidential Walk of Fame)، حيث عُلقت صور جميع الرؤساء الأمريكيين على طول الرواق الغربي.

غير أن اللافت في المعرض كان الاستعاضة عن صورة الرئيس جو بايدن بصورة آلة توقيع آلي (autopen)، في إشارة ساخرة إلى اعتماده على هذه التقنية خلال فترة ولايته.

ووفق ما نشرته صحيفة نيويورك بوست، يضم الممشى صور 45 رئيساً للولايات المتحدة، فيما اعتُبر تجاهل صورة بايدن “طعنة رمزية” من ترامب الذي دأب على انتقاد خصمه بشأن استخدام التوقيعات الآلية في المصادقة على بعض القرارات والرسائل الرسمية.

وتوضح الصحيفة أن التوقيع بالآلة يُعد إجراءً قانونياً إذا جرى بتفويض رسمي، غير أن خصوم بايدن دائما ما كانوا يرونه دليلاً على ضعف حضوره الشخصي في إدارة الملفات الحساسة.