مسابقة فريدة من نوعها في المجر: أفضل وأسرع حفار قبور (فيديو)

في كل عام، يجتمع حفارو القبور من جميع أنحاء العالم في المجر للتنافس في البطولة الدولية لحفر القبور.

فمنذ عام 2016، باستثناء عامي 2020 و2021، تدعو جمعية مشغلي وصيانة المقابر المجرية (MTFE) حفاري القبور من جميع أنحاء العالم إلى المجر للتنافس على لقب أبطال العالم في حفر القبور. ويتنافس حفارو القبور في فرق مكونة من شخصين، حيث يتعين عليهم اختبار مهاراتهم من خلال حفر قبور بطول مترين وعرض 80 سم وعمق 1,6 متر في غضون ساعتين، ثم إعادة جرف ما يقارب 2,5 ​ ​طن من التراب إلى الحفر لإنشاء تلة دفن أنيقة. قد يبدو الأمر سهلاً، لكن السرعة والدقة والاهتمام بالتفاصيل هي المعايير الرئيسية التي يُحكم على المتسابقين بناءً عليها.

وقد أُقيمت البطولة الدولية الثامنة لحفر القبور في السادس من سبتمبر، حيث صُنف أداء المشاركين على مقياس من عشر نقاط، بناءً على السرعة والجمالية والدقة. وتمكن فريق "باراكليتوسز نونبروفيت كيه إف تي" المجري من الفوز بالجائزة الأولى للعام الثاني على التوالي، بوقتٍ مُميز تجاوز ساعة ونصف بقليل.

ونقل موقع "أوديتي" عن جمعية مشغلي وصيانة المقابر المجرية إعلانها "فوز لازلو كيس وروبرت ناجي بزمن ساعة و33 دقيقة و20 ثانية، مدافعين عن مركزهما الأول من العام الماضي. وأرجع الفائزون نجاحهم إلى الروتين الذي طوروه في عملهم اليومي دون أي تدريب خاص".

ومثل روسيا في مسابقة هذا العام موظفو محرقة نوفوسيبيرسك، الذين حلّوا للأسف في المركز الأخير، وأرجعوا أداءهم المُزري إلى "الطقس الحار". وتهدف البطولة الدولية لحفر القبور إلى تعزيز مكانة مهنة حفر القبور، وجذب الشباب إلى هذه المهنة، وإبراز مهاراتهم. علاوة على ذلك، يرغب المنظمون في استخدام البطولة للاعتراف بالعمل الجاد الذي يقوم به حفارو القبور، والذي لا يتطلب اللياقة البدنية فحسب، بل أيضًا القوة العقلية.