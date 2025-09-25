مراهق ينمو 1.4 سم بفضل علاج لإطالة الجسم ويخسرها بعد أسبوعين

أنفق مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا 2350 دولارًا على جلسات علاج النمو على مدار ستة أشهر، لكنه فقد 1.4 سنتيمترًا التي اكتسبها في غضون أسبوعين فقط بعد التوقف عن العلاج.

وتعتبر جراحة إطالة الأطراف طريقة مؤلمة ومتطرفة لإضافة بعض السنتيمترات إلى طول الشخص، ولكن يمكن لأولئك الذين لا يرغبون في الخضوع للمشرط والمطرقة اختيار ما يسمى "علاج النمو غير الجراحي". ويتضمن هذا بشكل أساسي تمارين تمدد مختلفة يمكن أن تطلق العنان لإمكانات نمو الشخص. وأقنع أحد المراهقين الصينيين عائلته بإنفاق حوالي 16700 يوان (2350 دولارًا) على جلسات علاج النمو على مدى ستة أشهر، لكنه أصيب بخيبة أمل في النهاية لأن 1.4 سم التي اكتسبها خلال تلك الفترة الزمنية اختفت بعد فترة وجيزة من توقف العلاج. وأخبر والد الصبي، ولقبه هوانغ، صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن طول المراهق قد زاد من 165 سم إلى 166.4 سم في ستة أشهر، لكن هذه الزيادة البالغة 1.4 سم اختفت في غضون أسبوعين بعد انتهاء علاج النمو. واشتكوا إلى العيادة التي قدمت العلاج وقيل لهم أن الصبي كبير في السن وأن العلاج لم يعد فعالاً. وحصلت الأسرة على استرداد كامل للمبلغ. وقال والد الصبي إنه كان يُصطحب ابنه إلى جلسات علاج النمو أسبوعيًا. وكانت هذه الجلسات تتكون في الغالب من تمارين تمدد وارتداء أجهزة غامضة مصممة "لتنشيط" ركبتيه. وزعمت العيادة أن علاجهم مصمم لتحفيز عظام ركب الأطفال ومساعدتهم على النمو بشكل أطول، ولكن لا يوجد دليل علمي يدعم فعاليته.

بدوره صرح وو شيويه يان، كبير الأطباء في قسم الغدد الصماء بمستشفى كلية بكين الطبية، بأن التمدد البدني القسري ليس علاجًا مثبتًا علميًا للنمو. وأضاف أنه على الرغم من أن التمدد يمكن أن يزيد طول الشخص بمقدار نصف سنتيمتر إلى سنتيمتر واحد، إلا أن تأثيره مؤقت فقط. وأوضح أنه خلال النهار، يُقصّر وزن الجسم العمود الفقري، بينما يسترخي العمود الفقري في الليل، وينمو الشخص بشكل مؤقت. قال وو شيويه يان: "الناس ليسوا نودلز، والادعاء بزيادة طول الناس من خلال التمدد غير علمي"، مضيفًا أن الاستراتيجية الوحيدة الموثوقة وغير الجراحية لتعزيز النمو هي ممارسة الرياضة، لأنها تزيد من مستويات هرمون النمو.

ومن المثير للاهتمام أن والد المراهق البالغ من العمر 16 عامًا أكد أن طول ابنه انخفض في كل مرة غاب فيها عن جلسة علاج النمو، لكن العيادة ادعت دائمًا أن هذا أمر طبيعي، لأنه لم يحضر جلسات كافية بعد.