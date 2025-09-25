فنانة استعراضات خطرة تصور ابتلاعها لسيف طوله 45 سم

استبدلت فنانة الاستعراضات الخطرة جين مينسكي أضواء المسرح في نيويورك، بأخرى حين سمحت لأطباء جامعة كولومبيا بتصويرها وهي تبتلع سيفًا طوله 45 سم، منتجةً فيديو انتشر على نطاق واسع يُظهر دخول السيف الفولاذي عبر حنجرتها وصولًا إلى مريئها.

وحصد المقطع، الذي نُشر على "إنستغرام"، أكثر من نصف مليون مشاهدة. وتراوحت التعليقات بين الإعجاب وعدم التصديق. فكتب أحد المشاهدين: "يا إلهي، كيف بقيت على قيد الحياة وهادئة هكذا؟ كدتُ أسقط أرضًا". واعترف آخر: "لم أستطع استيعاب هدوءٍ كافٍ لأشهد ذلك". من جهتها علقت مينسكي، أنها أرادت بالفيديو تثبيت مصداقية العرض. وقالت لصحيفة "ذا بوست": "كنتُ أؤدي عرضًا في نهاية هذا الأسبوع، ورأيتُ امرأةً بين الجمهور تقول لزوجها بشأن السيف: 'إنه يتقلص!'".

من جهته أوضح الدكتور مايكل بيتمان، الذي أجرى عملية تنظير الحنجرة: "يُتيح لنا هذا رؤية وتسجيل كامل الحلق والحنجرة، وهي مناطق لا يُمكننا رؤيتها عند النظر عبر الفم".

وصرحت أخصائية أمراض النطق واللغة، هولي ريكرز، التي صوّرت العملية، بأنها شعرت بالذهول. "عندما تُفكّر في بلع السيف، يبدو ما يحدث منطقيًا، لكن رؤيته يحدث بالفعل أمرٌ مُذهل".

وبدأت مينسكي مسيرتها المهنية في استعراض بلع السيف عام 2017 عندما تدربت على يد تود روبنز، وهو مُحترف في عالم العروض الجانبية في كوني آيلاند. وقالت: "كان يُجبرني على القيام بذلك سبع مرات يوميًا". كان التعلّم يعني اجتياز ثلاثة ردود فعل منعكسة للبلعوم، واستغرق الأمر منها عامًا كاملًا لتحقيق النجاح. ورغم أنها لم تُصب بإصابات خطيرة قط، إلا أن بعض الوجبات قبل العروض كانت تترك أثرا سيئا معترفةً بأن "أي شيء حار، يشعرك بحرقة في المريء. إنه أمرٌ غير سار".