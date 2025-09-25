الشرطة الهندية تعتقل مؤثراً بسبب ترويجه لوجود أشباح في المطار

أُلقت الشرطة الهندية القبض على مُدوّن محتوى هندي على يوتيوب، لديه أكثر من نصف مليون مُتابع، بتهمة التشهير بمشروع بنية تحتية رئيسي، مدعيًا أنه مسكون بالأشباح.

وأُلقي القبض على أكشاي فاشيشت، وهو شخصية بارزة على يوتيوب، لديه أكثر من 572 ألف مُتابع، في وقت سابق من هذا الأسبوع في نيودلهي، بزعم إثارة الخوف ونشر الأكاذيب حول مشروع بنية تحتية رئيسي في البلاد. وادعى فاشيشت، صاحب قناة على يوتيوب تُركز على الأنشطة الخارقة للطبيعة، أن مطار مانوهار الدولي، أحدث مطار في غوا، بُني على موقع مُحرقة جثث، وأنه كان مُبتلىً بنشاط خارق للطبيعة.

ولكن بعد اكتشاف وحدة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لشرطة غوا لمقطع الفيديو الخاص به، والذي حمل عنوان "مطار غوا المسكون بالشياطين"، أُلقي القبض على مُنشئ المحتوى الشهير، واقتيد إلى مركز شرطة موبا للاستجواب. ووفقًا للشرطة، تضمن مقطع أكشاي فاشيشت "ادعاءات كاذبة وخبيثة وخرافية" تهدف إلى تعزيز حضوره على الإنترنت من خلال إثارة الخوف. وفي الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، زعم اليوتيوبر أن موظفي مطار مانوهار أبلغوا عن "أنشطة خارقة للطبيعة"، وأن العديد من الطيارين رفضوا الطيران ليلاً بسبب مشاهداتهم للأشباح، بما في ذلك رؤية امرأة غامضة ترتدي ساري أحمر على مدرج المطار. كما اتُهم بسرد شهادات مُختلقة من مشتركيه لإضفاء الشرعية على قصصه.

ولاحقا في 18 سبتمبر، انتقد فاشيشت عملية توقيفه، مُشيرًا إلى أن الاعتقال "غير مُبرر" و"غير قانوني"، مُدعيًا أن الشرطة ضايقته. وقال موقع "أوديتي" إن قناة فاشيشت على يوتيوب اكتسبت شهرة واسعة بفضل أسلوبها الدرامي في سرد ​​القصص وتركيزها على قصص الأشباح الهندية، والتي يُبالغ في تضخيمها.