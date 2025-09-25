الزنجبيل..علاج لأكثر من 20 مرضاً

منذ قرون، احتل الزنجبيل مكانة خاصة في المطبخ والطب التقليدي، حيث استخدم كتوابل مميزة ودواء طبيعي لمختلف الأمراض. واليوم، تؤكد الأبحاث العلمية أن هذا الجذر الحار (Zingiber officinale) يقدم بالفعل فوائد صحية متعددة تتجاوز دوره في الطهي.

ووفقا لمقال نشرته المُحاضرة الأولى في ممارسة الصيدلة في جامعة كينغستون ديبا كامدار في موقع "ساينس أليرت " فإن أبرز فوائده تتمثل في تخفيف الغثيان، إذ أثبتت تجارب سريرية فعاليته في تقليل الغثيان والقيء، سواء عند الحوامل أو لدى المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي. وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) باستخدامه كشاي أو مكوّن غذائي لتخفيف الأعراض.

كما يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات والأكسدة بفضل مركبات مثل "جينجيرول" و"شوغول". وقد أظهرت دراسات حديثة أنه يقلل من فرط نشاط بعض خلايا المناعة، ما قد يفيد مرضى الالتهابات المزمنة وأمراض المناعة الذاتية. إضافةً إلى ذلك، يساعد على مقاومة العدوى، ويُستخدم تقليديًا في التخفيف من نزلات البرد والإنفلونزا.

وفي مجال تخفيف الألم، تشير بحوث إلى أن الزنجبيل يساهم في تقليل آلام المفاصل لدى مرضى هشاشة العظام، ويخفف من ألم العضلات بعد التمارين، بل وقد يساعد في آلام الدورة الشهرية بفعالية مشابهة لبعض الأدوية الشائعة.

أما بالنسبة لصحة القلب والتمثيل الغذائي، فقد بينت مراجعات علمية أن الزنجبيل قادر على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مع رفع الكوليسترول "الجيد". كما يحسن مستويات سكر الدم وحساسية الأنسولين لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

وتظهر الأبحاث الناشئة أيضًا دورًا محتملًا للزنجبيل في دعم صحة الدماغ والوقاية من الأمراض العصبية مثل الزهايمر، إضافة إلى تأثيرات واعدة ضد بعض الخلايا السرطانية، وإن كانت هذه النتائج لا تزال في مراحلها المبكرة.

ورغم فوائده، يُنصح بالاعتدال في تناوله، إذ قد تسبب الجرعات الكبيرة (أكثر من 4 غرامات يوميًا) آثارًا جانبية مثل حرقة المعدة أو الإسهال. كما ينبغي الحذر لدى الحوامل أو مرضى السكري والقلب، خصوصًا من يتناولون مميعات الدم أو أدوية ضغط الدم.

وفي المحصلة، لم يعد الزنجبيل مجرد نكهة عطرية تضفي دفئًا على الشاي أو نكهة على الأطباق، بل أصبح علاجًا طبيعيًا يحظى بتأييد علمي متزايد. ومع ذلك، تبقى استشارة الطبيب خطوة أساسية قبل اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية عليه.