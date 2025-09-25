وجهة رائدة لعشاق الفن والإبداع

يُعدّ شارع السركال الفني في دبي مَعْلَماً أساسياً في قلب المشهد الثقافي والفني المعاصر في الإمارة، ووجهة رائدة لعشاق الفن والإبداع، ويقع في منطقة القوز الصناعية، وتحوّل، منذ تأسيسه في مطلع الألفية، إلى حاضنة للمواهب والمشاريع الإبداعية، حيث يضم أكثر من 20 صالة عرض فني ومؤسسات ثقافية ومساحات تجريبية، ويشتهر الشارع بكونه منصة حية للحوار تضم الفنون البصرية، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم، والعروض الأدائية، كما يحتضن فعاليات موسمية، مثل «ليالي السركال» التي تجمع الجمهور مع الفنانين وتفتح أبواب المعارض للجميع.