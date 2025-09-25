ريكي مارتن يُحيي حفله الأول في «ليالي السعديات»

أعلنت «حياكم في أبوظبي» عن انضمام نجم البوب العالمي الحائز العديد من جوائز غرامي وجوائز غرامي اللاتينية، ريكي مارتن، إلى قائمة الفنانين المشاركين في حفلات «ليالي السعديات» لموسم 2025-2026، حيث سيقدّم عرضه الأول في أبوظبي يوم 31 يناير 2026 على المسرح الخارجي في جزيرة السعديات. ويقدم مارتن أشهر أغنياته في عالم البوب اللاتيني، من مختلف محطات مسيرته الحافلة، الممتدة لأكثر من 30 عاماً، والتي بدأها بألبومه الشهير الذي يحمل اسمه في عام 1991.

ويعرف ريكي مارتن بلقب «ملك البوب اللاتيني»، وقد نال في عام 2025 جائزة الأيقونة اللاتينية الأولى على الإطلاق، في حفل توزيع جوائز «إم تي في» للموسيقى المصوّرة.