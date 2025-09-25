«أبوظبي للغة العربية» يصدر شرحاً جديداً لـ «حماسة أبي تمام»

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات المخصصة لنشر الأعمال الفائزة في برنامج المنح البحثية، كتاب «شرح ديوان الحماسة، لأبي تمام، حبيب بن أوس الطائي - أبوالفتوح ثابت بن محمد الجرجاني - الرواية الأندلسية»، تحقيق ودراسة الدكتور أحمد محمد عطية.

يقدم الكتاب تحقيقاً ودراسة لشرح جديد لحماسة أبي تمام، يختلف عن رواية أبي منصور الجواليقي المشهورة للديوان، وتعود قيمة هذه الرواية التي يحققها الكتاب، إلى كونها أقرب ما تكون إلى أبي المطرف الأنطاكي، الذي روى مباشرة ديوان الحماسة عن أبي تمام، كما أن الشرح الذي وضعه أبوالفتوح الجرجاني يعد بداية سلسلة مهمة من الشروح الأندلسية لحماسة أبي تمام، اعتمدت رواية تختلف عن رواية المشارقة للديوان، ما يضيف للباحثين وقراء الشعر معرفة أعمق بهذه المختارات الرائدة.

تضمّن الكتاب تقديماً ودراسة عن مؤلف الكتاب «أبوالفتوح ثابت بن محمد العدوي الجرجاني»، تناول فيها الباحث اسمه ونسبه ومكانته العلمية ومصادر ترجمته وأخباره، كما تضمن دراسة عن نسخة الكتاب الخطية، وصف خلالها النسخة الخطية وتناول إشكالية العنوان الذي ذهب إلى أنه قد يكون من صنع أحد النساخ، كما خصص الباحث فصلاً لاستعراض منهج تحقيق المخطوط الذي استدعى (لكونه تحقيقاً على نسخة فريدة)، أن يقوم على معالجة النص المخطوط وتحقيقه في ضوء مصادر النص المختلفة، ثم توالت الأبواب الـ١٠ التي نثر عليها أبوتمام كتابه «ديوان الحماسة».

ويشتهر ديوان الحماسة لأبي تمام، بكونه مجموعة شعرية فريدة جمعت أروع ما قيل في الشعر العربي.