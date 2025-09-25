فنانون عالميون ينضمون إلى برنامج مهرجان «تنوير»

أعلن مهرجان «تنوير» عن انضمام نخبة من الفنانين والموسيقيين العالميين إلى نسخته الثانية، التي تقام في نوفمبر المقبل، وستكون أوسع وأكثر تنوعاً من دورته الافتتاحية في عام 2024.

ويستضيف المسرح الرئيس، القلب النابض للمهرجان، عروضاً لفنانين عالميين، وستشارك أنوشكا شانكار، إحدى أشهر عازفات السيتار والملحنات في العالم والمرشحة لجوائز «غرامي»، بعرض يمزج بين الموسيقى الكلاسيكية الهندية والفلامنكو، وتقدم الفنانة الفلسطينية، آية خلف، عرضاً غنائياً يعيد إحياء التراث الفلسطيني، وينقله إلى الأجيال الجديدة، ويقدّم سهراب بورناظري من العائلة الموسيقية الشهيرة، الذي أحدثت أعماله نقلة جديدة في الموسيقى الكلاسيكية، عرضاً مؤثراً بمشاركة المغنية سحر بروجردي.

وتستضيف «القبة» التي صممت كمساحة للمعرفة والتجارب الغامرة فنانين يجمعون بين العروض الحية والتجارب التفاعلية. وسيقدّم باحث الصوت ماركو جيغون، رحلة صوتية مدتها ساعة واحدة، كما تقدّم المغنية بيروكوا، المعروفة بخروجها عن حدود الأنماط الموسيقية التقليدية، عرضاً يمزج بين الجاز والتقاليد الأميركية الأصيلة، في تجربة تعكس قوة الصوت والعاطفة، كما يشارك وليد أبوالنجا في ورشة عمل حول تقنيات التنفس العميق، تضيف بُعداً جديداً لبرنامج المهرجان، أما لينا نحّاس، رائدة الابتكار الاجتماعي ومؤسسة «مشروع ذا سيمنس»، فتشارك بورشة حركية تهدف إلى تحفيز الحوار وتعزيز التعاطف والروابط الإنسانية.

وتحتفي منصة «شجرة الحياة» بالتقاليد العالمية من خلال عروض تجسد التبادل الثقافي، حيث تقدّم نانسي زبانة، الرائدة في مجال الصحة الشاملة، عرضاً بعنوان «أصداء القلب»، يجمع بين الموسيقى والشعر في تجربة ملهمة، بالتعاون مع الفنان أنس الحلبي.

كما يقدّم العازف الإسباني متعدد الآلات، إل أمير (أمير جون حداد)، عرضاً يمزج غيتار الفلامنكو مع العود والبزق وآلات وترية عالمية، فيما تقدّم الكتالونية نوريا روفيرا سالات عرضاً فنياً مستوحى من أجواء دول المتوسط والبلقان، وسيستمتع الجمهور أيضاً بعرض لعازف الطبلة ساندو، يليه أداء مشترك يجمع مي-لان موريتس وعلي برويز بمزيج متناغم من الأصوات العذبة والنغمات الملهمة، كما تشارك الفرقة المنغولية خوسوغتون مع الفنان باتزوريغ فانتشيغ، الشهيرة عالمياً بالغناء الحلقي وآلات السهوب التقليدية.

أما منصة «السوق» فتقدم «بينّا» (نينا وعبير)، أول ثنائي نسائي يمزج بين العود والغيتار، عرضاً يجمع بين الأصالة العربية والأنغام العالمية الحديثة، كما يقدّم الفنان نسيب بوشبل تجربة موسيقية حيّة عبر تقنية التكرارات الصوتية، ويضيف العازف العراقي أزهر كُبّة نغمات آلة السنطور العريقة، فيما تشارك الباحثة ليلي أنفار بقراءات في الشعر الفارسي، تمزج الأدب بالأداء الفني.