أكاديمية دبي للإعلام وجامعة الشارقة توقّعان مذكرة تفاهم

وقّعت أكاديمية دبي للإعلام، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، بهدف توطيد العلاقات وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات التعليم والتدريب الإعلامي، وتعزيز فرص التبادل الأكاديمي والبحثي، وتأتي هذه المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤوليتهما في تطوير الكفاءات وتعزيز الابتكار في قطاعي التعليم والإعلام، ودعم اقتصاد المعرفة.

وتنصّ المذكرة، التي وقّعتها مديرة أكاديمية دبي للإعلام، منى بوسمرة، ومدير جامعة الشارقة، الدكتور عصام الدين عجمي، على تنفيذ مجموعة من البرامج الأكاديمية العلمية والتدريبية، واستكشاف مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.

وأشارت منى بوسمرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الشارقة يمثل خطوة نوعية في مسار التعاون بين الجانبين، ويعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة بينهما. وقالت: «تحرص أكاديمية دبي للإعلام على إبرام وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية المحلية والدولية، والتعاون مع شركات التقنية العالمية، بهدف توفير بيئة تعليمية متطورة تسهم في تأسيس جيل إعلامي مؤهل ومحترف قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام»، مشيدة في الوقت نفسه بمكانة جامعة الشارقة وما تبذله من جهود لتطوير مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي أن «توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية دبي للإعلام يأتي ضمن استراتيجية الجامعة الهادفة إلى بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الوطنية في الدولة، لافتاً إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الإعلامية المتميزة مثل مؤسسة دبي للإعلام، لما لها من خبرة عريقة وإسهامات بارزة في صناعة المحتوى الإعلامي النوعي»، وقال: «ستمكن هذه الشراكة الجامعة من تقديم فرص تدريبية عملية للطلبة، بما يعزز من قدراتهم المهنية، ويؤهلهم لسوق العمل، إلى جانب تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وإنجاز مشاريع بحثية مشتركة تخدم تطوير قطاع الإعلام في الدولة والمنطقة».