قطر تخفف ساعات العمل للأمهات في الجهات الحكومية

أقرّ مجلس الوزراء القطري تخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات وأمهات الأبناء القطريين، في خطوة لدعم الأسرة القطرية وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

وأصدر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم، تعميمياً ينظم بموجبه قرار تخفيف ساعات العمل للفئة المذكورة .

وقال الديوان في بيان إن تخفيف ساعات العمل يكون للموظفات الأمهات القطريات، وأمهات الأبناء القطريين، العاملات في الجهات الحكومية، ويأتي بناءً على التجربة الناجحة في تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

وبموجب القرار، يُسمح للموظفات الأمهات بالانصراف قبل موعد انتهاء الدوام الرسمي بساعتين، وذلك خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي، واختبارات منتصف الفصلين الدراسيين الأول والثاني، واختبارات منتصف العام ونهاية العام الأكاديمي، في إطار تبنّي أساليب أكثر مرونة في العمل.

وأضاف الديوان: «يُستثنى من تطبيق القرار الموظفات الأمهات العاملات في الجهات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار حتى نهاية الدوام الرسمي».