كتاب مفتوح على الأفق

الصحراء في وجدان ابن الإمارات ليست مجرّد امتداد من الرمل، بل مرآة للروح، وكتاب مفتوح على الأفق البعيد، يعلّم التأمل والانتماء، ويزرع فيه حب البساطة والتمسّك بالعادات، ويمنحه القدرة على التكيّف مع التحديات.. حتى بعد أن قامت المدن وارتفعت الأبراج، ظلّ ابن الإمارات يعود إلى صحرائه كمن يعود إلى بيت الطفولة، يستعيد صفاء الروح وهدوء القلب، ويجد في اتساعها ما يذكّره بأن الحرية قيمة لا تفنى، وأن الجذور مهما ابتعدت تبقى حيّة مادامت الرمال باقية.