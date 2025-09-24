ثاني أكبر ألماسة في العالم تُعرض قريباً بمتحف

تُعرض ثاني أكبر ألماسّة في العالم في متحف، بعد عام من اكتشافها في بوتسوانا، جنوب القارة الإفريقية، وفق ما أفادت الشركة التي تملكها راهناً، والتي تتخذ مدينة أنتويرب البلجيكية مقراً.

واستُخرجت ألماسة «موتسويدي»، التي تُعَدّ ثاني أكبر ألماسة في العالم، ويبلغ عيارها 2488 قيراطاً، ووزنها نصف كيلوغرام، في صيف 2024 في منجم كاروي شمال شرق بوتسوانا، أكبر منتج للألماس في إفريقيا.

وتملك هذا المنجم شركة التعدين الكندية «لوكارا»، التي أبرمت شراكة مع «إتش بي أنتويرب» لمعالجة وبيع أي حجر يزيد عياره على 10.8 قراريط.

وتؤكد الشركة البلجيكية، منذ عام، اقتناءها ما لا يقل عن ثلاث ألماسات خام، يزيد عيارها على 1000 قيراط، ما أثبت أن أنتويرب لاتزال مركزاً رائداً في قطْع الألماس وصقله، رغم المنافسة الدولية.

ويتطلب تخمين سعر الألماسة «موتسويدي» تحليلها باستخدام ماسح ضوئي، وهي تقنية تتيح تقييماً أولياً للشوائب التي تحتويها.

ويساوي حجم هذه الألماسة حجم كرة التنس، واشترتها دار «لوي فويتون» بسعر لم يُكشف عنه.

ولاتزال ألماسة «كالينان»، التي استُخرجت عام 1905 في جنوب إفريقيا، وقُدِّر عيارها بـ3106 قراريط، تحمل الرقم القياسي لأكبر ألماسة تُكتشف على الإطلاق.