«دبي للمرأة» تعزز مهارات 20 قيادية في «قواعد البروتوكول»

بتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أطلقت المؤسسة برنامجاً تدريبياً متخصصاً في قواعد البروتوكول، بمشاركة 20 قيادية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بدبي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز حضورها المهني على مختلف المستويات.

ويهدف البرنامج، الذي يقام بالتعاون مع مدرسة واشنطن للبروتوكول، إلى تنمية المهارات الشخصية والمهنية للمشاركات، والتمثيل الحكومي بأعلى درجات الاحترافية والمهنية داخل الدولة وخارجها، وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد السلوك المؤسسي والضيافة، بما يتماشى مع الثقافة والتقاليد الإماراتية الأصيلة، من خلال التعريف بقواعد السلوك المهني، وفنون التعامل الراقي، وآداب المراسلات والمقابلات الرسمية، إضافة إلى التعامل مع المواقف المختلفة بثقة واحترافية، بما يعكس صورة مشرفة للمرأة الإماراتية في المحافل المحلية والدولية.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي: «نؤمن في مؤسسة دبي للمرأة بأن التمكين لا يقتصر على التعليم والتأهيل المهني فحسب، بل يشمل أيضاً تعزيز الحضور الاجتماعي والثقافي للمرأة، ويعد إتقان القواعد البروتوكولية من الركائز المهمة التي تسهم في صقل شخصية القيادات النسائية، وتمكنها من تمثيل الدولة بكفاءة عالية».

ويأتي هذا البرنامج المتخصص ضمن سلسلة المبادرات التي تطلقها مؤسسة دبي للمرأة لدعم المرأة الإماراتية في مختلف المستويات الوظيفية بكل القطاعات، وحاضر فيه كل من رئيسة ومؤسسة مدرسة واشنطن للبروتوكول، باميلا آيرينغ، ونائب رئيس المدرسة، سعيد الصلخدي، ويركز على تزويد المنتسبات بالمهارات الأساسية في البروتوكول والحضور التنفيذي، من خلال التطرق إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة، مثل التعريف بالبروتوكول وتاريخه، وأهميته كأداة قيادية، مفاهيم التكريم في البروتوكول، الألقاب وأشكال المخاطبة الرسمية، الحضور أمام الجمهور، إضافة إلى التعامل مع كبار الشخصيات والمواقف الصعبة.