«البدر» يحتفي بالقِيَم النبوية والفنون البصرية

تواصلت في اليوم الـ12 لفعاليات الدورة الرابعة لمهرجان البدر، الورش التفاعلية التي تجمع بين الفن والمعرفة، عبر ورشتين احتضنهما مركز الفجيرة الإبداعي، وعبّر من خلالهما الأطفال والمهتمون عن حبهم للإبداع وقيم الجمال، ففي ورشة «إبداعات في حب النور المبين»، قدّمت الفنانة والكاتبة الإماراتية فاطمة العامري، تجربة تربوية مبتكرة للأطفال جمعت بين القيم النبوية والفن التفاعلي، عبر خريطة مملوءة بالتحديات المستوحاة من أخلاق النبي الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم.

اعتمدت الورشة على فكرة «الخريطة التفاعلية»، وخاض الأطفال خلالها سلسلة من التحديات موزعة على أربع محطات، ومثّلت كل محطة تجربةً يتحدى فيها الطفل زميله، ليكتسب قيماً أخلاقية وسلوكيات نبوية بأسلوب مرح وتعليمي.

بينما أتاحت ورشة «الطباعة الزرقاء»، التي قدّمها المصور الفوتوغرافي المصري محمد عبدالوهاب، للمشاركين تجربة تقنية فنية قديمة بأسلوب معاصر يجمع بين الفن والعلم لاقت تفاعلاً كبيراً، وأثارت فضول المشاركين لاكتشاف المزيد من أسرار التصوير الكلاسيكي.

وقدّم عبدالوهاب خلال الورشة شرحاً عملياً لتكوين هذه الطباعة، التي تُعد من أقدم تقنيات الطباعة الفوتوغرافية.