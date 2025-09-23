وكالة الأدوية الأوروبية: استخدام الباراسيتامول آمن أثناء الحمل

قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه لا يوجد دليل جديد يستدعي إجراء تغييرات على التوصيات الحالية بشأن استخدام الباراسيتامول، المعروف باسم تايلينول في الولايات المتحدة، أثناء فترة الحمل.

وربط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين التوحد واستخدام لقاحات الأطفال وتناول النساء لمسكنات تايلينول الشائعة أثناء الحمل.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية في بيان لرويترز: "لم تجد الأدلة المتاحة أي صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد"، مضيفة أنه يمكن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل عند الحاجة ولكن بأقل جرعة ووتيرة.