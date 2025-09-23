وفاة مفتي عام المملكة العربية السعودية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، اليوم، وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

وذكر البيان أن صلاة الجنازة ستُقام على الفقيد في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، بعد صلاة العصر اليوم.

كما وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن تُقام صلاة الغائب على سماحته في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، وفي جميع مساجد المملكة، بعد صلاة العصر لهذا اليوم.