نجوم بوليوود يحيون تجربة «دولها دولهان دراما» في دبي

تستضيف دبي تجربة «دولها دولهان دراما» الموسيقية، المستوحاة من حفلات الزفاف الهندية الفاخرة، لتمنح الجمهور فرصة استكشاف التراث الثقافي الغني بالموسيقى والدراما والتقاليد والأجواء الاحتفالية التي تشتهر بها حفلات الزفاف الهندية.

وكشف النجمان أوري وأورفي عن الحفل الذي يقام يومَي 10 و11 أكتوبر المقبل، ويجمع نخبة من نجوم الفن والرقص والغناء، بمن فيهم تامانا بهاتيا وجاكلين فرنانديز وعدنان سامي، إلى جانب ظهور مميّز لكل من صوفي شودري وروميو ومنسقي الأغاني غانيش وشادو وغيرهم.

وقال منظما الفعالية ساجد قريشي وكوشي سينج في بيان مشترك: «تهدف هذه التجربة الفريدة إلى إبراز روعة حفلات الزفاف الهندية، ونشر الثقافة الهندية في العالم من خلال حفل مفعم بالترفيه والدراما وأجواء الفخامة، يُمثّل نموذجاً استثنائياً لحفلات الزفاف البوليوودية في قلب دبي».

وعلى مدار يومين، توفر التجربة الفاخرة للضيوف مجموعة من الفعاليات التقليدية المصممة لتناسب الأجواء الاحتفالية، بدءاً من حفلات الحناء والكركم وعروض الغناء والرقص وصولاً إلى حفلة الاستقبال، ويقدّم النجمان أبارشاكتي كورانا وكاريشما تانا الحفل الغني بالفعاليات الترفيهية على مسرح استثنائي، ما يتيح للجمهور الاستمتاع بأكبر حفل زفاف بأسلوب بوليوودي لهذا العام.