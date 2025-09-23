سباق سريلانكي لصيد «رأس الأفعى» العملاقة

تغلب نيسنكا أراتشيجي فيموكثي سانداروان على أكثر من 1000 صياد، ليصبح بطل مسابقة فريدة من نوعها لحماية الأسماك المحلية من أسماك رأس الأفعى العملاقة الغازية في وسط سريلانكا.

أسماك رأس الأفعى العملاقة من أسماك جنوب شرق آسيا، ومن الأنواع الغازية في عدد من البلدان، ويمكن أن تتسبب تربيتها في أضرار بيئية هائلة في حالة إطلاقها في الأنهار أو السدود.

وتوافد الصيادون من أنحاء الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا إلى سد على نهر ديدورو أويا، على بعد 130 كيلومتراً من العاصمة التجارية كولومبو، السبت الماضي، لاستهداف هذه الآفة.

لكن رغم الإقبال كانت أسماك رأس الأفعى العملاقة بعيدة المنال، إذ لم يتم اصطياد سوى 22 سمكة.

وقال سانداروان، وهو مزارع عمره 37 عاماً، اصطاد ثلاث سمكات، وحصل على 83 دولاراً: «عادة ما أصطاد في البحر، وهذه تجربة مختلفة، سعيد لأنني حصلت على فرصة للمساعدة في إنقاذ أسماكنا».