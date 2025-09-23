بفخر على خطى الأجداد

يشقّ الصقّار الإماراتي خطاه بهدوء، وهو يحمل صقره بفخر.. الصقارة ليست مجرد هواية يمارسها أهل الإمارات، بل فن أصيل، وطقس من طقوس العراقة، يختصر علاقة الإنسان بالطبيعة، وما تمنحه من تحديات وجمال، فالصقارة في الإمارات إرث ثقافي عريق، يعكس قيم الشجاعة والكرم والصبر، وقد ارتبطت بحياة الناس منذ قرون، وتحوّلت إلى رمز للفروسية والفخر الوطني، وتحظى بدعم رسمي واعتراف عالمي من منظمة «اليونسكو» كتراث ثقافي غير مادي، ما يجعلها جزءاً أساسياً من هوية الإمارات وتاريخها، وجسراً يربط الأجيال بجذورها الصحراوية.